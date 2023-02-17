Bakan Dönmez'den Elbistan Termik Santrali'ne ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesinin gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya başlayacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası yaraların sarılması için bölge genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.Depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Kırıkhan'da arama kurtarma çalışmalarının son bulduğu ifade edilen açıklamada, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderildiği, ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerdeki vatandaşlara da yardım edildiği belirtildi.Açıklamada, Bakan Dönmez'in Kırıkhan'ın kırsal mahallelerinden Saylak ve Bektaşlı'da incelemelerde bulunduğu ve burada mahalle muhtarlarının taleplerini dinlediği bilgisi paylaşıldı.Mahallelerdeki enkazı inceleyen Dönmez'in, gerekli adımların atılması için ilgililere talimat verdiği ve ardından bölgede çadırların kurulduğu merkeze geçerek vatandaşlarla sohbet ettiği kaydedildi.Dönmez, ziyaretin ardından İskenderun Afet Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.