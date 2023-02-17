Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi

5 yıl önce Türkiye tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinin terörden arındırılması amacıyla düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın annesi Nihal Mehmethan, oğlunun kıyafetlerini Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma sebep olan depremde zarar gören depremzedelere gönderilmek üzere Çekmeköy Belediyesi'ne teslim etti.Depremzede vatandaşlara ulaştırmak üzere oğlunun eşyalarını, Çekmeköy Belediyesi yardım toplama noktasına getiren Nihal Mehmethan, oğlunu depremden 1 hafta önce rüyasında gördüğünü 'Anne ben çok üşüdüm' demesi üzerine eşyaları soğuk hava şartlarında bulunan depremzedelere gönderdiğini ifade etti.Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın annesi, Nihal Mehmethan; 'Ben Nihal Mehmethan Fatih Mehmethan'ın annesiyim. Fatih'i deprem olmadan 1 hafta önce rüyamda gördüm, 'Anne ben çok üşüdüm, çok üşüdüm' dedi. Bende onun için depremzedelere kıyafetlerini göndermek istedim. Daha önce kimseye kıyıp ta veremiyordum. Bu zamana kadar muhafaza ettim, Allah hayırlısı ile giymelerini nasip etsin. Allah bir daha göstermesin. Rabbimden, ölenlere rahmet, kalanlara selamet yaralılara şifa diliyorum. Allah'ımdan kalan sağlıklı ve sıhhatli olanlara da rabbimden sabır diliyorum' dedi.Nihal Mehmethan, kıyafetlerin üzerine de 'Afrin Zeytin Dalı Harekatı oğlum Şehit Fatih Mehmethan'ın kıyafetini giyeni ısıtması dileğiyle dualarımızdasınız, dualarınızda olmak dileğiyle' notunu yazdı.