Ordu'da depremzedeler için toplanan yardım çalındı

Kahramanmaraş merkezli deprem için tüm Türkiye tek yürek oldu.Yurdun dört bir yanından, afet bölgelerine yardım gönderildi.Ordu Altınordu ilçesinde yardım toplanırken dehşet bir olay yaşandı.Olay, 14 Şubat gecesi meydana geldi.Şarkiye Mahalle Muhtarlığı tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için destek kampanyası başlatıldı.Depremzedelere teslim edilmek üzere dışarıda bekletilen çuvallardan birisi izinsiz olarak alındı.Mahalle Muhtarı Emre Yayla'nın durumu ihbarda bulunması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yapılan çalışma sonucu C.M. (46) isimli şahıs, çalınan yorganlar ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M., adli kontroller serbest bırakıldı.