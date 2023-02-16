MÜSİAD'dan günlük 5 bin kişiye sıcak yemek

Asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin acısını dindirmek için Türkiye tek bir yürek halinde gayret gösteriyor.

İş dünyası da deprem bölgesinde yaptıkları yardım faaliyetleriyle afetten etkilenen vatandaşlarımızın süreci kolay atlatabilmesi için çalışıyor.MÜSİAD, asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta günlük 5 bin kişiye hizmet verecek aş evini hizmete açtı. Aşevinin ihtiyaçlarının dernek üyeleri ve bağışçılar vasıtasıyla karşılanacağı bildirildi.