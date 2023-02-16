  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

Kahramanmaraş'ın ilçeleri Pazarcık ve Elbistan merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Öte yandan 2 ayrı depremde ağır yara alan Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak. Taşınma planlarını Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç aktardı.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor
Ekleme: 16.02.2023 - 19:09 Güncelleme: 16.02.2023 - 19:27 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı deprem 10 ilimizi ağır şekilde etkiledi. Bu illerimizden biri olan Güneydaoğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak.

ŞEHİR MERKEZİNİN BİR BÖLÜMÜ TAŞINACAK

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde bir bina yerle bir olan, çoğu da kullanılamaz hale gelen Adıyaman şehir merkezinin bir bölümü başka yere taşınıyor.

Şehrin kuzeyindeki dağlık alanda 30 bin yeni konut inşa edileceğini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

DAĞIN ETEĞİNDE İNŞA EDİLECEK

'İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ İnşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor.

Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

'BURALAR TARIM ARAZİSİ'

Buraları tarım arazileri. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu' diye konuştu.

Adıyaman şehir merkezinde bin 166 bina tamamen yıkılırken ağır hasarlı olduğu öğrenilen 6 bin 108 binanın da ekipler tarafından yıkılacağı belirlendi.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

ENKAZ KALDIRMA SÜRÜYOR

Adıyaman'da, yıkılan binalarda iş makineleri ile başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde sürdürülen enkaz çalışmaları havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

ACİL YIKILMASI GEREKEN BİNA SAYISI: 6 BİNDEN FAZLA

Kahramanmaraş merkezli iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da 6 binden fazla acil yıkılması gereken bina bulunuyor.

Depremin 11'inci gününde kent genelindeki çöken binalarda başlatılan enkaz çalışması, tüm hızıyla devam ediyor. İş makineleri ile kaldırılan enkazlar, hafriyat kamyonları ile il dışına taşınıyor.

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

Ekipler il genelinde kontrolleri tamamlanan tüm binalarda enkaz çalışmalarını devam ettiriyor. Yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları, dron ile görüntülendi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Deprem bölgesindeki Fahrettin Koca ile minik Medine'nin gülümseten anları kameralara yansıdı
Asrın felaketinde 12'nci gün: 38 bin 44 canımızı yitirdik
Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK Başkanı Özvar: Hibrit seçeneği masada
Bakan Dönmez duyurdu! Gelecek hafta çalışmaya başlayacak
Deniz Akkaya'dan Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler: Az kaldı bekle, dolandırdığın insanlar...
Cumhuriyet'in haberine AK Parti'den yalanlama!
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
Afrin şehidi oğlunun kıyafetlerini depremzedelere gönderdi
Bakan Akar'dan erken terhis iddialarına son nokta: Söz konusu değil
Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası yeni uyarı!
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu hafta açıklayacağız
Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde açıklama: Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı! Sosyal medyadan büyük tepki
Depremzedelere 11 ilde destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor?
Ahmet Davutoğlu: Deprem bölgelerinde hiçbir iktidar mensubunu görmedim
Deprem bölgesinin gaz ihtiyacını Ertuğrul Gazi FSRU karşılayacak
12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı! Kahramanmaraş depreminde bir mucize daha!
258. saatte bir mucize daha! Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarıldı
Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarılar: Deprem şiddeti en fazla hangi ilçelerde hissedilecek?

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Üç büyük deprem gören mahalle görenleri şaşırtıyor: Tek taş bile düşmedi

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Ürküten görüntü: Bir anda üç metre yükseldi görenler dehşete düştü

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Kilometrelerce uzuyor: Kahramanmaraş'ta fay kırıkları havadan görüntülendi

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar

Tehlikeye rağmen hasarlı binalardaki eşyalarını alıyorlar