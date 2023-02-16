Kahramanmaraş depreminin vurduğu Adıyaman şehir merkezi taşınıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı deprem 10 ilimizi ağır şekilde etkiledi. Bu illerimizden biri olan Güneydaoğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak.ŞEHİR MERKEZİNİN BİR BÖLÜMÜ TAŞINACAKMerkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde bir bina yerle bir olan, çoğu da kullanılamaz hale gelen Adıyaman şehir merkezinin bir bölümü başka yere taşınıyor.Şehrin kuzeyindeki dağlık alanda 30 bin yeni konut inşa edileceğini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,DAĞIN ETEĞİNDE İNŞA EDİLECEK'İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ İnşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor.Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı.'BURALAR TARIM ARAZİSİ'Buraları tarım arazileri. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu' diye konuştu.Adıyaman şehir merkezinde bin 166 bina tamamen yıkılırken ağır hasarlı olduğu öğrenilen 6 bin 108 binanın da ekipler tarafından yıkılacağı belirlendi.ENKAZ KALDIRMA SÜRÜYORAdıyaman'da, yıkılan binalarda iş makineleri ile başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde sürdürülen enkaz çalışmaları havadan görüntülendi.ACİL YIKILMASI GEREKEN BİNA SAYISI: 6 BİNDEN FAZLAKahramanmaraş merkezli iki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da 6 binden fazla acil yıkılması gereken bina bulunuyor.Depremin 11'inci gününde kent genelindeki çöken binalarda başlatılan enkaz çalışması, tüm hızıyla devam ediyor. İş makineleri ile kaldırılan enkazlar, hafriyat kamyonları ile il dışına taşınıyor.Ekipler il genelinde kontrolleri tamamlanan tüm binalarda enkaz çalışmalarını devam ettiriyor. Yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları, dron ile görüntülendi.