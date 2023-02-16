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Hatay-Reyhanlı yolunda çalışmalar başladı

Asrın felaketinde zarar gören Hatay-Reyhanlı yolu ve bu yol üzerinde bulunan Demirköprü Köprüsü'nün yenilemesi için devlet kolları sıvadı.

Ekleme: 16.02.2023 - 12:40 Güncelleme: 16.02.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Hatay-Reyhanlı yolunda çalışmalar başladıAsrın felaketinde Hatay'ın yaşadığı yıkım, bina sağlamlığının yanında zemin dayanıklılığını da gündeme getirdi. Fay kırığının geçtiği hat üzerindeki Hatay-Reyhanlı yolu paramparça oldu. Yol üzerinde bulunan Demirköprü Köprüsü kullanılamaz hale geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü yıkılan köprünün ve yolun yeniden inşası için kolları sıvadı.

Zemin etüdü başlayan köprüde 20 metre derinliğe inildi. Etüdün tamamlanması için 40 metre derinliğe inilecek. 16 metreye derinliğe kadar alınan toprak numuneleri zeminin ne denli zayıf olduğunu de gözler önüne serdi. Hala killi toprağın çıktığı sondaj çalışmalarına sağlam zemin bulunana kadar devam edilecek.

DEVLETİN YÖNETMELİĞİNDE SORUN YOK

Zemin etüdü yapılan ekibin başında bulunan Mühendis Serkan Tanrıkulu, Hatay'da yaşanan felaketin de zemin etüdünün doğru şekilde yapılmayıp uygun zemin güçlendirme çalışmalarının tercih edilmemesinden kaynaklandığını söyledi. Devletin çıkardığı deprem yönetmeliğinin her şeyi düzenlediği ancak çıkarcı kimselerin bu yönetmeliği yeterince dikkate almadığını ve devleti de yanılttığını dile getirdi.

HATAY'DA İLK ÇALIŞMA BAŞLADI

Karayollarının Hatay-Reyhanlı yolu üzerindeki Demirköprü Köprüsü'nün yeniden inşası için hemen çalışmalara başladığını aktaran Mühendis Serkan Tanrıkulu, zemin etüdünü yapıyoruz. Şu anda Hatay'da tek burada bu çalışma yapılıyor. Devlet hemen harekete geçti ve bu köprünün daha güçlü bir şekilde yeniden yapılması lazım. Bunun için çalışıyoruz' dedi. Fay hattının dere yatağını bozması nedeniyle eski haline getirilmesi için Devlet Su İşleri'nde çalışmaya başladığını söyleyen Tanrıkulu, 'Devlet, elinden geldiğince her şeye yetişmeye çalışıyor' dedi.

HER BİNAYA BİR KİMLİK GEREKİYOR

Tanrıkulu'nun Türkiye'de yaşam alanlarının büyük bir bölümü deprem kuşağında yer almasından ötürü bir de önerisi var: 'Bir ev aldığımız zaman o evin mutfağını, banyosunu, odaları gezip görebiliyoruz ancak o evin zemin etüdü ve statiğine dair bilgimiz olmuyor. Bunun için her yapının dijital bir kimliğinin olması gerekiyor. İnsanlar, bunu bilerek ev sahibi olmalı. Burada devlet çıkardığı yönetmelikler ile sorunların önüne geçmeye çalışıyor ama insanların da bilinçlenmesi buna dikkat etmesi gerekiyor.'

YAPI 15 METRE YANA KAYDI

Fay hattının geçtiği arazide de kabarmalar, derin yarıklar ortaya çıktı. Özellikle hattın yakınında bulunan dere kenarındaki bir binanın yaklaşık 15 metre kaydığı açıkça görülüyor.
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