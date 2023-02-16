Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan deprem bağışlarıyla ilgili açıklama!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yapılan bağışlar vergiden değil matrahtan düşürülecek.Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:"Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir.Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür.Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı vermektedir.Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır.Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse;100.000TL kazancı olan bir kurum 20.000TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20.000TL'yi indirecektir. Kalan 80.000TL üzerinden %20 oranında hesaplanan 16.000TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4.000TL'dir."