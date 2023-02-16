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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağışlı, iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kar yağışlı olacak. Deprem bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu olurken, hava sıcaklıkları 2 ila 9 derece arasında seyrediyor

Ekleme: 16.02.2023 - 10:06 Güncelleme: 16.02.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
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