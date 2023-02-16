Adıyaman'da 115 bin kişinin barınacağı çadır kent kuruldu

Türkiye asrın felaketinin ardından büyük kayıplar verdi.36 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor.Deprem bölgelerindeki enkazın ardından vatandaşlar kentleri terk etti.Bunun yanı sıra kentleri terk etmeyen vatandaşlar için çadır kentler oluşturulmaya başlandı.Depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Adıyaman'da çadır kentler oluşturulmaya devam ediliyor.Kentin çeşitli noktalarında altyapısı tamamlanan ve uygun olan yerlere çadırlar kuruluyor.Asker ve diğer görevliler tarafından çadırlar kuruluyor.Adıyaman'da yaklaşık 298 bin çadır kurularak 115 bini aşkın vatandaşa barınma alanı oluşturuldu.Evlerini kaybeden ve çadır kente yerleşen vatandaşlar yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.Gözyaşlarını tutamayan depremzedeler, zor günler geçirdiklerini ancak önce Allah'a sonra devlete güvendiklerini ifade etti.