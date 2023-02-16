Adıyaman'da 115 bin kişinin barınacağı çadır kent kuruldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımların yaşandığı kenti terk etmeyen vatandaşlar için Adıyaman'da 298 bin çadır kurularak 115 bin kişinin yaşayacağı çadırlar oluşturuluyor.
Türkiye asrın felaketinin ardından büyük kayıplar verdi.
36 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor.
Deprem bölgelerindeki enkazın ardından vatandaşlar kentleri terk etti.
Çadır kentler oluşuyor
Bunun yanı sıra kentleri terk etmeyen vatandaşlar için çadır kentler oluşturulmaya başlandı.
Depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Adıyaman'da çadır kentler oluşturulmaya devam ediliyor.
Kentin çeşitli noktalarında altyapısı tamamlanan ve uygun olan yerlere çadırlar kuruluyor.
115 bin vatandaş barınacak
Asker ve diğer görevliler tarafından çadırlar kuruluyor.
Adıyaman'da yaklaşık 298 bin çadır kurularak 115 bini aşkın vatandaşa barınma alanı oluşturuldu.
Vatandaşlar devlete güveniyor
Evlerini kaybeden ve çadır kente yerleşen vatandaşlar yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.
Gözyaşlarını tutamayan depremzedeler, zor günler geçirdiklerini ancak önce Allah'a sonra devlete güvendiklerini ifade etti.
36 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor.
Deprem bölgelerindeki enkazın ardından vatandaşlar kentleri terk etti.
Çadır kentler oluşuyor
Bunun yanı sıra kentleri terk etmeyen vatandaşlar için çadır kentler oluşturulmaya başlandı.
Depremin en çok etkilediği iller arasında yer alan Adıyaman'da çadır kentler oluşturulmaya devam ediliyor.
Kentin çeşitli noktalarında altyapısı tamamlanan ve uygun olan yerlere çadırlar kuruluyor.
115 bin vatandaş barınacak
Asker ve diğer görevliler tarafından çadırlar kuruluyor.
Adıyaman'da yaklaşık 298 bin çadır kurularak 115 bini aşkın vatandaşa barınma alanı oluşturuldu.
Vatandaşlar devlete güveniyor
Evlerini kaybeden ve çadır kente yerleşen vatandaşlar yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.
Gözyaşlarını tutamayan depremzedeler, zor günler geçirdiklerini ancak önce Allah'a sonra devlete güvendiklerini ifade etti.
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