Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı

Deprem bölgesindeki illere en yakın konumda bulunan Mersin, hem yaralılar hem de yıkıcı etkiden kurtulan binlerce depremzedeye de kucak açtı. Resmi kurumlar ve belediyelerin yanı sıra birçok Mersinli ve sivil toplum kuruluşu da Mersin'e gelen on binlerce depremzedenin barınma sorununu çözmek için canla başla çalışıyor. Ancak, depremzedelerin çaresizliğinden yararlanmaya çalışan bazı ev sahipleri, bu acıyı fırsata çevirmek için hemen harekete geçti. Depremzedeler, 10-15 bin, hatta 20 bin liralık kira bedellerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, fahiş kiralara tepki gösterdi. “Gerçekten içimiz dolu” diye söze başlayan Canpolat, depremin olduğu ilk günden bu yana Mersin'e ciddi bir göç olduğunu söyledi. İyi niyetli mülk sahiplerini tenzih ettiğini belirten Canpolat, “Ama burada art niyetli, fırsatçı mülk sahipleri, 5 bin liralık daireyi 7-8 bin liraya, 7-8 bin liralık daireyi 10-15 bin liraya çıkardılar. Büyük bir fahiş fiyat uyguladılar. Ben bu açıklamayı yaparken üzülüyorum; canını enkazın altından zor kurtaran depremzede kardeşlerimizi biz burada yüksek fiyatlarla öldürmeye çalışıyoruz” dedi.Oda üyesi meslektaşlarının, yaptıkları çağrılara kulak vererek depremzedelerden komisyon ücreti almadıklarını, ev sahiplerine de bir aylık kira bedelini almaları konusunda telkinde bulunduklarını vurgulayan Canpolat, “Tabi tamamı böyle yapıyor demem doğru olmaz. İyi niyetli, ahlak sahibi, vicdan sahibi hem meslektaşlarımız hem mülk sahiplerimiz gerekli kolaylığı sağlıyor. Yaptırım noktasında da sürekli sosyal medyadan ve internet sitemizden duyurularımız var. Odamıza, yaşanan sorunlarla ilgili şikayette bulunmaları noktasında Ticaret İl Müdürlüğümüze, Ticaret Bakanlığımıza, Maliye Bakanlığımıza suç duyurusunda bulunup takipçisi oluyoruz” diye konuştu.Pandemi ile beraber Mersin'e bir göç başladığını, akabinde Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının başlamasıyla 3 bin kişi olan Rus işçi sayısının 30 binlere çıktığını kaydeden Canpolat, “Akabinde Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalıların da göçü söz konusu oldu. Şu an da depremden kaynaklı Mersin'e Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan, Hatay'dan, Antakya'dan 200-250 bin depremzede kardeşimiz geldi. Durum böyle olunca Mersin'de kirası 3 bin lira olan 1+1 daireler şu an 10 bin liraya; 5-6 bin lira olan 2+1 daireler 12-13 bin liraya; 8-10 bin lira olan 3+1 daireler 15-20 bin liraya kadar tırmandı. Çok üzülüyorum; bu kiralarla nasıl baş edeceğimizi biz de şaşırdık” ifadelerini kullandı.Mersin'in konut varlığının bu yoğun göç karşısında yetersiz kalacağına da dikkat çeken Canpolat, “İki-üç yıl önce yüzde 30-40'a varan bir konut stoku vardı Mersin'de ama nükleer santral ve Rus-Ukrayna savaşıyla beraber bu stok eridi. Gelen göçü karşılayacak konut stokumuzun olduğunu düşünmüyorum. Ama gelen depremzedelerin hepsinin burada akrabaları var; bir de mesafe çok yakın. Depremzedelerin en yakın göç edecekleri il Mersin. İnanın bunu zor başaracağız. Açıklamaktan dilimde tüy bitti, yaklaşık 7-8 yıldır 1/1000 ve 1/5000'lik imar planlarının hayata geçmeyişi var. Lütfen, bir an önce bu imar planları hayata geçsin, şehir imara açılsın, bir an önce konut üretilsin; hem depremzede kardeşimizin hem normal vatandaşımızın ihtiyacı karşılansın. Arz ve talep dengelensin, fırsatçıların önü kesilsin” şeklinde konuştu.Emlakçılar olarak depremzedelere evlerini, ofislerini açtıklarını belirten Canpolat, her bir ofisin 3-4 kiralık daire verdiğini ve hizmet bedeli almadığını söyledi. Depremzedelere fahiş kiralarla karşılaştıklarında yapmaları gerekenlerle ilgili de bilgi veren Canpolat, “Odamıza, Ticaret İl Müdürlüğüne, Ticaret Bakanlığının ihbar hattına, Maliye Bakanlığına başvursun. Biraz el vicdan olması lazım. Olağanüstü günler yaşıyoruz. Biraz da mülk sahiplerimizin empati yapmaları lazım. Empati çok önemli. Eğer bir insan ahlak ve vicdan sahibi ise düşünün ki Kahramanmaraş'taki, Adıyaman'daki deprem Mersin'de oldu ve aynı durumda biz varız; bize bu yapılsa acaba biz bunu kabul eder miyiz? Lütfen empati kursunlar. Depremzedelerimiz de bize ulaşsınlar. Biz elimizden gelen desteği, katkıyı sağlamaya hazırız” dedi.