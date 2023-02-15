Bakan Özer: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, "Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar deprmeden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." ifadelerini kullandı.