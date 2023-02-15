  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Özer: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilde eğitimin 20 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Bakan Özer, "Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir. Öğrencilerimiz ücretsiz olarak götürülecek." dedi.

Ekleme: 15.02.2023 - 11:42 Güncelleme: 15.02.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyorMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

10 İLDE TAŞIMALI EĞİTİM

Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, "Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.

"PSİKOSOSYAL DESTEK ÇADIRLARI 10 İLE KURULACAK"

Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar deprmeden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
248 saat sonra kurtarılan Aleyna'nın sağlık durumunu doktoru açıkladı
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Naci Görür'den büyük depremler sonrası üç bölgeye uyarı: Faylara stres transferi olmuş olabilir

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

Deprem sonrası yapılan beton testlerinde korkunç sonuçlar

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

NASA duyurdu: FINDER Türkiye'de kullanıldı! Bakın enkazdaki kalp atışını nasıl buluyor?

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Tüm felaketlere şahitlik etti: Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu

Köyü ortadan ayıran yarık: Evler yerle bir oldu