Gaziantep'e çalışmaya gitti! Enkaz altında can verdi

Bir inşaat firmasında çalışan Mustafa Özkaya, çalışmak için gittiği Gaziantep'teki otelde depreme yakalandı. Sarsıntılar sonucu yıkılan otelin enkazında hayatını kaybeden Özkaya'nın cenazesi memleketi Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Örencik köyüne getirildi.Örencik Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Özkaya, köy mezarlığında defnedildi. Özkaya'nın ağabeyi MHP Altınova İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Özkaya ve aile taziyeleri kabul etti.Cenazeye Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve ilçe protokolü katıldı.