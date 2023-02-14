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Fatma enkazdan 209. saatte çıkarıldı, parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi...

Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem afetinin 209. saatinde enkaz altından çıkarılan Fatma şahadet parmağını kaldırarak kelime-i şehadet getirdi. Asrın felaketinin 9. günde kurtarılan Fatma’nın sağ olarak kurtuluşu umutları yeşertirken sevinçle karşılandı.

Ekleme: 14.02.2023 - 21:41 Güncelleme: 14.02.2023 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
Fatma enkazdan 209. saatte çıkarıldı, parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi...Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'dan güzel bir haber daha geldi.

Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan Murat Apartmanı'nın enkazında baba ile kızına sağ olarak ulaşıldı. Ekipler baba ile kızını enkazın altından kurtarmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Uzun uğraşlar sonucunda önce baba kurtarılırken ardından kızı Fatma için ekipler harekete geçti.

Fatma enkazdan 209. saatte çıkarıldı, parmağını kaldırıp kelime-i şehadet getirdi...

Yapılan çalışmalar sonucunda Fatma da enkazdan 209. saatte sağ olarak kurtarıldı. Genç kız enkazdan çıkarılırken şehadet parmağını havaya kaldırarak “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” diyerek kelime-i şahadet getirdi. Ardından genç kız sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

Deprem afetinin 9. gününde gelen bu güzel haber umutları yeşertip ekipleri daha da çok motive etmeye başladı. Öte yandan aynı aileden başkalarının da enkaz altında sağ olup olmadığı yönünde çalışmalar sürüyor.

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