Depremde yıkılan binalarla ilgili 3 müteahhit daha gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor. Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın müteahhidi Osman Ekren, Malatya'da Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu ve Sabır Apartmanı müteahhidi Ebubekir Özbey İstanbul'da gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde yıkılan binalara yönelik başlatılan soruşturmalar sürdürülüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'taki Sabır Apartmanı müteahhidi Ebubekir Özbey, Malatya'daki Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu ve Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın müteahhidi olduğu belirlenen Osman Ekren'i İstanbul'da gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.