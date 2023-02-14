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13 ilde hasar raporu: 33 bin bina acil yıkılmalı

13 ilde depremin bilançosu belli oldu. 236 bin binada yer alana 1.3 milyon birimde hasar tespiti yapıldı. 33 bin 143 binanın acil yıkılması gerekiyor. 108 bin 840 bina ise hasarsız. Muhtemel artçılar veya ana depremde benzer acıların yaşanmaması adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım ve yenileme çalışmaları için harekete geçmeye hazırlanıyor.

13 ilde hasar raporu: 33 bin bina acil yıkılmalı
Ekleme: 14.02.2023 - 10:04 Güncelleme: 14.02.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
13 ilde hasar raporu: 33 bin bina acil yıkılmalı
Depremin yapı stoku bilançosu çıkmaya başladı. Asrın felaketinden etkilenen ararlarında Kayseri, Niğde ve Kilis'in de yer aldığı 13 ilde hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışam kapsamında 33 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor.

1 MİLYONDAN FAZLA BİNA TARANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca depremden etkilenen aralarında Kayseri, Niğde ve Kilis'in de yer aldığı 13 ilde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 236 bin 410 bina da yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor.

13 ilde hasar raporu: 33 bin bina acil yıkılmalı

ORTA VE AZ HASARLI BİNALAR FAZLA
6 bin 849 binada yer alan 46 bin 640 bağımsız birim orta hasarlı, 59 bin 995 binada yer alan 439 bin 647 bağımsız birim ise az hasarlı. 108 bin 840 binada yer alan 535 bin 490 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

Depremde yapılarda şu ana kadar tespit edilen bilanço şu şekilde:
ADANA: 3 bin 14 binada, 59 bin 510 birim incelendi. 23 binanın acil yıkılması gerekiyor. 117 bina orta hasarlı, 627 bina az hasarlı, 2 bin 107 bina hasarsız.

ADIYAMAN: 16 bin 581 binada 65 bin 51 bağımsız birim incelendi. 3 bin 893 binada acil yıkım gerekli. 1.490 binada orta hasar, 5.593 binada az hasar var. 3.763 bina hasarsız.

DİYARBAKIR: 16 bin 759 bina incelendi. 354 binada, 4 bin 980 birim acil yıkılmalı. 371 bina orta, 3.466 bina az hasarlı. 11 bin 31 bina hasarsız.

GAZİANTEP: 81 bin 63 binada 314 bin 983 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 9.522 binada 22 bin 429 bağımsız birim acil yıkılmalı. 2.598 binaorta, 16.240 bina az hasarlı. 41 bin 318 bina hasarsız.

HATAY: 29 bin 352 binada 106 bin 930 birimde çalışma yapıldı. 6 bin 316 binanın acil yıkılması gerekiyor. 846 binada orta hasar, 7 bin 770 binada az hasar varken 12 bin 946 binada hasar yok.

KAHRAMANMARAŞ: 32 bin 665 binada tespit yapıldı. 6 bin 306 bina acil yıkılmalı. 441 binada orta, 9 bin 514 binada az hasar var. 12 bin 423 binada hasar yok.

KAYSERİ: 1.643 binadaki 62 bin 432 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 25 binada bulunan 646 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor. 74 binada orta hasarlı, 737 binada az hasarlı. 787 binada hasar yok.

KİLİS: 1.284 binada bulunan 11 bin 87 birimde çalışma yapıldı. 402 binanın acil yıkılması gerekiyor. 65 bina orta hasarlı, 538 bina az hasarlı, 247 bina ise hasarsız.

MALATYA: 15 bin 120 binada 99 bin 51 birimde çalışma yapıldı. 4 bin 176 bina bulunan 22 bin 302 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor. 319 binada orta hasar, 3 bin 990 binada ise az hasar var. 3 bin 385 bina hasarsız.

OSMANİYE: 18 bin 184 binada 63 bin 663 birimde hasar tespiti yapıldı. 1.417 binanın acil yıkılması gerekiyor. 104 bina orta hasarlı, 4 bin 735 bina az hasarlı ve 11 bin 59 bina hasarsız.

ŞANLIURFA: Toplam 18 bin 333 binada 124 bin 569 birimde hasar tespiti yapıldı. 263 binanın acil yıkılması gerekiyor. 291 bina orta hasarlı, 5 bin 959 bina az hasarlı ve 8 bin 875 bina hasarsız.


13 ilde hasar raporu: 33 bin bina acil yıkılmalı

13 ilde hasar raporu: 33 bin bina acil yıkılmalı



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