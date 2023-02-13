Depremzedeleri soyduğu tespit edilen 32 kişi tutuklandı
Adana’da depremde hasar görüp, güvenlik gerekçesiyle terk edilen ev ve işyerlerine girip hırsızlık yapan, depremzedeleri hedef alıp ‘yankesicilik’ yöntemiyle cüzdan ve değerli eşyalarını çaldığı tespit edilen 32 kişi tutuklandı.
Adana'da asrın felaketinde binaları hasar gören ya da yakınları enkazın altında kaldığı için afet bölgesine gidenlere ait 10 ev ve 4 işyeri soyuldu. Bununla da yetinmeyen hırsızlar, depremzedelerin cüzdan ve kıymetli eşyalarını da çaldı.
Polis, 25 ayrı olayı tek tek aydınlattı. On ayrı evden hırsızlık yapan 9, 4 ayrı işyerini soyan 11, depremzedelerin yoğun olarak bulunduğu çadır ve toplanma alanlarında açıktan hırsızlık yapan 7, depremzedelerin cep telefonu ve cüzdan gibi kıymetli eşyalarını çalan 2 kişiyle birlikte motosiklet çalan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlıların tamamı tutuklandı.
Polis, 25 ayrı olayı tek tek aydınlattı. On ayrı evden hırsızlık yapan 9, 4 ayrı işyerini soyan 11, depremzedelerin yoğun olarak bulunduğu çadır ve toplanma alanlarında açıktan hırsızlık yapan 7, depremzedelerin cep telefonu ve cüzdan gibi kıymetli eşyalarını çalan 2 kişiyle birlikte motosiklet çalan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlıların tamamı tutuklandı.
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