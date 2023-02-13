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Avrupa'dan Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Leyen, “Avrupa yanınızda” mesajı verdi..

Ekleme: 13.02.2023 - 14:00 Güncelleme: 13.02.2023 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'dan Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu.
Avrupa Komisyonu resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, 'Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 12 Şubat Pazar günü yaptığı bir telefon görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son depremin yol açtığı feci can kaybı ve yıkım nedeniyle en derin başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye'ye desteğe ilişkin sonraki adımları konuştu. Avrupa Komisyonu, yıkıcı depremin ardından çok hızlı bir şekilde sağladığı geniş kapsamlı destekle ilk andan itibaren Türk halkının yanında olmuştur. AB, AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Türkiye'ye önemli ölçüde destek sağlamıştır' denildi.

YAPILAN YARDIMLAR SIRALANDI
Avrupa Komisyonu sitesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren yapılan desteğe de yer verildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

'21 AB Üye Devleti ve üç UCPM Katılımcısı Devlet, 1651 kişi ve 106 arama ve kurtarma köpeğinden oluşan 38 müdahale ekibi gönderdi. 12 AB Üye Devleti barınak malzemeleri sağladı. Gelen AB yardımının koordinasyonu ile yerel ve ulusal makamları desteklemek için 11 uzmandan oluşan bir AB Sivil Koruma ekibi görevlendirildi.'

DESTEK SÜRECEK
Avrupa Komisyonu, Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede desteklerin devam edeceğini vurguladığını ifade ederek, 'Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Komisyon'un ek destek seferber edeceğini ve Türkiye'nin daha fazla barınma kapasitesi, özellikle çadır, battaniye, ısıtıcı talebine yanıt vereceğini bildirdi. Komisyon ayrıca, gerekli desteği mümkün olan en kısa sürede sağlama kapasitesini artırmak için özel sektörü harekete geçiriyor' ifadeleri kullanıldı..
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