Bakan Koca 'Umut hep var diyerek' duyurdu: 150. saatte enkazdan sağ kurtarıldı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkazda kalan canlara umut oluyor.Koca, sosyal medya hesabından, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da, müftülüğün yanındaki bir binanın enkazından ekiplerin kurtardığı kız çocuğunun görüntülerini paylaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin koca mucize kurtuluşu sosyal medya hesabından duyurdu. Ekipler depremden 150 saat sonra küçük kıza ulaştı. Kız sedyeyle ambulansa bindirilerek hastaneye ulaştırıldı.Bakan Koca, paylaşımında, '150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!' ifadelerine yer verdi.Videoda, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından sedyeye alınan ve soğuktan titreyen kız çocuğu ile görevliler arasındaki diyalog yer aldı.