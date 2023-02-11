THY deprem bölgesine bin konut yapacak! Başkan Ahmet Bolat duyurdu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ilk günün bugüne kadar Türk Hava Yolları (THY) tüm imkanlarını seferber ederek çalışmalarına devam ediyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat deprem bölgesi için bir müjdeli haber daha verdi. Bolat, deprem bölgesi için 1000 konut inşaa edeceklerini duyurdu.Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesine şirket olarak bin konut inşa edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:'Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun.'İnşa edilecek konutlar bir yıl içinde bitirilerek depremzedelere teslim edilecek.