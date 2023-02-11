Kahramanmaraş'tan bir mucize daha: 8 yaşındaki Rıdvan 116 saat sonra kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler nedeniyle Ebrar Sitesi'nde enkaz altında kalan 8 yaşındaki Rıdvan Çakıroğlu'ndan müjdeli haber geldi. Küçük Rıdvan ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde 116 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Rıdvan Çakıroğlu'nun enkazdan çıkarılması için ekipler, çevredeki insanları sessiz olmaları konusunda uyardı.
Uzun uğraşlar sonucu enkazdan çıkarılan 8 yaşındaki Rıdvan, sedyeyle ambulansa taşındı.
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