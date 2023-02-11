Ankara'ya getirilen depremzedeler GSB yurtlarına yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili vuran depremlerde evleri yıkılan depremzedeler, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurduna yerleştiriliyor.

Depremin etkilediği illerde evleri yıkılan yaklaşık 1000 depremzede, Ankara Valiliği koordinasyonunda Afet Koordinasyon Merkezinde kayıtlarının yapılmasının ardından Esenboğa Mahallesi'ndeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içerisinde bulunan Çubuk Erkek Kız Öğrenci Yurdu'na götürülüyor.Yurda getirilen depremzedelerin her türlü ısınma, giyinme, temizlik ve yemek ihtiyacı karşılanırken, bebekler için bebek bezi, çocuklar için ise oyuncaklar temin ediliyor.