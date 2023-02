Marangozlarda en acı mesai: Deprem bölgesi için iki bin adet tabut yaptılar

7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası ortaya çıkan asrın felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artması üzerine Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mobilyacılar tarafından hazırlanan 2 bin adet tabut, deprem bölgesine gönderildi.Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bölgede depremzede vatandaşlar içinde yardımlar sürüyor. Her kesimden vatandaşlar, kendi imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım yapmaya devam ediyor.Bu çerçevede Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de Marangozlar Odası Başkanlığı öncülüğünde tabutlar hazırlandı. Marangozlar Odası, deprem sebebiyle vefat sayısının artması üzerine bölgeye tabut gönderimine başladı.Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu ve oda yönetiminin koordinesinde ilçede faaliyet gösteren marangozlar tarafından tabut imalatına başlandı.Ayrıca Marangozlar Odası, son iki günde de deprem bölgesine 6 tır dolusu yakacak odun gönderdi.Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşların definleri için tüm marangoz esnafının üretimlerini durdurduğunu ve tabut yapımına başladığını söyleyen Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir felaket ile karşı karşıyayız. Devletimiz deprem bölgesinde gönüllü vatandaşlarımızla birlikte fedakarca çalışmakta. Ne yazık ki deprem bölgesinden vefat eden vatandaşlarımızı sayısı hızla artmakta. Çok üzüntülüyüz. Tosya Marangozlar Odası olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve en önemli ihtiyaç olan yakacak ve tabut konusunda tüm marangoz esnafımıza çağrıda bulunarak ilk etapta deprem bölgesine 6 tır yakacak odun gönderdik. Bugün ise ilçemizde bulunan 300 marangoz esnafımız ellerindeki tüm işleri bırakarak bin adet tabut yaptık. Aynı şekilde yarında akşama kadar tabut yaparak 2 bin adet tabutu deprem bölgesine göndereceğiz. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Allah yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin. Deprem bölgesinde can siperine çalışan AFAD ve gönüllü çalışanlarımız güç kuvvet versin” dedi.Tosya Marangozlar Odası tarafından hazırlanan 2 bin adet tabut, deprem bölgesine gönderilmek üzere tırlara yüklenerek ilçeden ayrılması bekleniyor.