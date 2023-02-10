8 yaşındaki Miray, 108’inci saatte enkazdan kurtarıldı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan büyük felaketten, yüreklere su serpen haberler de geliyor.Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları, depremden sonraki 5'inci günde de bir umutla devam ediyor.Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan Zirve Apartmanı'nın enkazından 8 yaşındaki Miray Karataş, 108'inci saatte kurtarıldı.Karataş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.