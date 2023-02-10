8 yaşındaki Miray, 108’inci saatte enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, bina enkazından 108 saat sonra 8 yaşındaki Miray Karataş sağ çıkarıldı.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan büyük felaketten, yüreklere su serpen haberler de geliyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları, depremden sonraki 5'inci günde de bir umutla devam ediyor.
108 saat sonra kurtarıldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan Zirve Apartmanı'nın enkazından 8 yaşındaki Miray Karataş, 108'inci saatte kurtarıldı.
Karataş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
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