Isparta'dan kahreden haber: Evde anneannesiyle can verdi!
Isparta’da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şerife İlhan ile 11 yaşındaki torunu Ecrin Ünlü hayatını kaybetti. Ecrin Ünlü’nün sömestr tatili için anneannesinin yanına geldiği öğrenildi.
Isparta'da olay, Davraz mahallesi 3941 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Şerife İlhan ve 11 yaşındaki torunu Ecrin Ünlü'den uzun süre haber alamayan yakınları eve geldi.
ANNEANNE VE TORUNU HAREKETSİZ BULUNDU
Anneanne ve torununu hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ZEHİRLENEREK ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ
İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anneanne ve torunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
ZEHİRLENEREK ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ
İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anneanne ve torunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
ANNEANNE VE TORUNU HAREKETSİZ BULUNDU
Anneanne ve torununu hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ZEHİRLENEREK ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ
İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anneanne ve torunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
ZEHİRLENEREK ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ
İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anneanne ve torunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
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