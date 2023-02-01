50 bin yıl sonra bir ilk! Son sürat dünyaya yaklaşıyor

Parlak yeşil bir kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya’ya yaklaşıyor. İlk olarak Mart 2022'de Jüpiter'in yörüngesindeyken tespit edilen yeşil kuyruklu yıldızın 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın noktada olacağı ifade edildi.C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan yıldızın bu süre zarfında en parlak halinde olacağı belirtildi. NASA’dan yapılan açıklamada, “Kuyruklu yıldızlar herkesin bildiği gibi tahmin edilemezler, ancak aynı şekilde parlamayı sürdürürse görülmesi kolay olacak.Karanlık gökyüzünde çıplak gözle görülebilmesi mümkün” ifadeleri kullanıldı. Merakla beklenen yıldızın Güneş’e en yakın geçişini ise 12 Ocak’ta yaptığı kaydedildi.