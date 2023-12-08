WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların çok seveceği bir özelliği yayınladı.WhatsApp, fotoğraflar ve videolarda gördüğümüz tek seferlik mesaj özelliğini sesli mesajlar için de kullanıma sundu.Yeni özellikle artık sesli mesajlar tek seferlik görüntülenebilecek. Yani ses kaydı, gönderdiğiniz kişi veya kişiler tarafından dinlenildikten sonra kaybolacak. Aynı zamanda, gönderdiğiniz kişi dinlerken sesli mesajı yanlışlıkla kapatırsa, mesaja tekrar ulaşamayacak.WhatsApp, tek seferlik sesli mesajların 'önümüzdeki günlerde' tüm dünyada kademeli olarak kullanıma sunulacağını belirtiyor. Eğer özellik size henüz gelmediyse, biraz daha beklemenizde fayda var.Tek seferlik sesli mesaj göndermek istediğiniz sohbeti açın.Ses kaydetme kısmına basın.Sağ taraftaki '1' yazan butona dokunun.