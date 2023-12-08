Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.BURSA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu anla yüksekleri karlakarışık yağmurluİSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde(Kuzey Ege kıyıları ve Denizli hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyinde kuzey yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, Mersin ve Adana'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.ADANA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.BURDUR °C, 11°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.RİZE °C, 18°CÇok bulutluSAMSUN °C, 18°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıTOKAT °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri haric aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıHAKKÂRİ °C, 7°CÇok bulutluMALATYA °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 10°CÇok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMARDİN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı