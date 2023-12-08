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Kuyumcular almıyor! Esnaftan 'kesme altın’ uyarısı

Altın fiyatları artınca, altınla ilgili dolandırıcılık yöntemleri de arttı. Piyasada yeni yeni rabet gören "kesme altın" da vatandaşlar tarafından pek bilinmediği için dolandırıcılar tarafından kullanılmaya başladı.

Ekleme: 8.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 8.12.2023 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Kuyumcular almıyor! Esnaftan 'kesme altın’ uyarısı
Antalyalı kuyumcular son günlerde vatandaşlar tarafından sık tercih edilen 'kesme altın' ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Bu tür altınların üzerinde barkot ya da seri numarası olmadığı için dolandırıcılık olaylarının çok yaşandığını belirtildi.

Kuyumcular, son günlerde paketli altının yerine kuyumcuların 'kesilmiş altın' diye tabir ettiği yarı mamul ürünlerin, fiyatı paketli ürünlere göre ucuz olduğu için tercih edildiğini dile getirilerek şöyle konuşuyor:

'Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir.'

'Kesme altının ayarını sadece profesyonel kuyumcular tespit edebilir'

Altın uzmanları ise söz konusu kesilmiş altınların üzerinde bir barkot veya damga olmadığını hatırlatarak, bu altının ayarının da sadece profesyoneller tarafından ayırt edilebildiğine dikkat çekti.

'Üzerinde pantent ya da seri numarası bulunmuyor'

Antalya'da uzun zamandır kuyumculuk sektöründe emek veren Halil Güvençoğlu'nun kesme altın ile ilgili düşünceleri ise şöyle:

'İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaştan dolayı altın fiyatlarında yükselme oldu. Bugünlerde vatandaşlarımızın altına olan talebi arttı. Vatandaşlarımız daha çok 24 ayar tasarruf altınları alıyor. Kesme olarak tabir edilen altına olan talep daha fazla ama biz bunu önermiyoruz. Üzerinde patent ya da seri numarası bulunmuyor. Bunu satarken de sıkıntı yaşıyorlar. Bu sorunların olmaması için paket altın alınması daha sağlıklı olur. Bu tür altın daha güvenli olur.'

Kuyumcular almıyor! Esnaftan 'kesme altın’ uyarısı

“Ucuz altın diye bir şey yok'

Son 10 yılda yapılan araştırmalarda en çok yatırım yapılıp kazandıran altın olduğu için vatandaşların daha çok talep ettiğini dikkat çeken 25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Evini arabasını satarak altın alan vatandaşlarımız var. Bu zamanlarda vatandaşlarımızın bilinçli olarak altın alması gerekiyor. Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kimse ucuz altın vaat edemez, sadece ayarı düşük altın olur. Kesme altına talep çok fazla var. Bu altın türü ayar düşüklüğüne çok müsaittir. Plaka olarak çekilip üzerinde herhangi bir damga olmadığı için kandırmaya müsait bir durum oluyor. 24 ayar altın normalde 995 milyem olması gerekirken bunu 970 milyem yapan bir atölye kesme altın 24 ayar olarak satabilir. Bunun kaç milyem olduğunu anlamak çok zor. Bunu en iyi kuyumcu bile anlamaz.'

Kuyumcular almıyor! Esnaftan 'kesme altın’ uyarısı

'Kesme altını satmak da zor'

Bu konuda çok fazla şikayet alındığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'Vatandaşlarımızın da kandırıldığının farkında oluyor. Gelen altınları atölyemizde 5 dakikada ateşe tutarak ya da asit aracılığıyla kontrol ediyoruz. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şuanda almıyor. Satıcı da ne olduğunun farkında değil. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir. Paketli altın daha güvenlidir.'

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