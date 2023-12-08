İmamoğlu'nun İBB'si bitiremediği projelerle vatandaşı çıldırttı: Sürekli bir yer kazılıyor, kapatılıyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kalırken göreve geldiği günden bu yana verdiği vaatleri yerine getiremeyen ve bitiremediği projelerle sık sık gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşı isyan ettirdi.Yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak yerlerinden biri olan ve mega kent İstanbul'un simgesi haline gelen Kız Kulesi, Salacak Sahili'nde İBB'nin başlattığı zemin iyileştirme çalışmaları gerekçesiyle adeta görünmüyor.Şantiyeye dönen sahil yolunda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken araç sürücüleri trafik yoğunluğundan şikayet etmeye başladı. Kız Kulkesi'ne karşı hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşar ise bariyerler nedeniyle zor anlar yaşıyor.İstanbul'un güzide semtlerinden Üsküdar'da İstanbul Boğazı'na kıyısı olan Paşalimanı ile Kuzguncuk parkı da 3-4 yıl önce etrafı bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. İBB'nimn işi ağırdan alması çalışmaların çok uzun sürmesi vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlardan gelen tepkilerin ardından çalışmalar başlasa da parklar henüz bitirilemedi.Mega kent İstanbul manzarasının en güzel seyredildiği bir başkası noktası olan Küçük Çamlıca Korusu'ndaki sosyal tesisler de yazın başında yenileme çalışması nedeniyle kapatıldı. Halk arasında Küçük Çamlıca Köşkleri olarak da bilinen Cihannüma, Topkapı ve Sofa köşklerinin metruk görüntüsü ise dikkat çekerken İstanbuyl halkı bu duruma da isyan etti.Salacak Sahili'nde yürüyüş yapan Anıl Bilgin, yaptığı açıklamada, çalışmaların ne zaman biteceğini bilmediğini belirterek, 'Sürekli bir yer kazılıyor, kapanıyor. Oradan dön, buradan geç, şuradan gel bir şekilde kötü etkiliyor. Belli bir parkurum var, parkurun dışına çıktığım zaman beni de etkiliyor. Sahile inen insanları görüyorum, onlar için de sıkıntı. Özellikle havalar güzel olduğu zaman yürüyüş yollarını değiştirmek zorunda kalıyorlar.' diyerek İBB'ye tepki gösterdi.Sahilde arkadaşıyla yürüyüş yapan Muhammet Ali Ağır, çalışmaların uzun bir süredir devam ettiğini vurgulayarak, 'Çalışmalar bitmiyor ama bilmiyoruz ne zaman bitecek, sürekli 'bitecek' dediler inşallah yakın zamanda biter. Hem sahili izleyememek var hem de taşıtlar için sıkıntı oluyor. Oranın da yolları kısıtlanmış, tek şeride düşmüş, iki şeritti buradan arabalar geçiyordu. Umarım yakın zamanda biter.' dedi.'İBB yönetiminin 5 yılda Üsküdar'da başlayıp bitirdiği tek proje yok' diyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilçenin önemli turistik noktalarının atıl vaziyette kalmasına tepki gösteriyor. Hilmi Türkmen, son olarak 5 Aralık'ta yaptığı paylaşımında, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde büyük bir mücadele sonucu halka açtığı korular, ve içlerindeki BELTUR binaları metruk bir halde halka kapalı. İBB yönetiminin 5 yılda Üsküdar'da başlayıp bitirdiği tek proje yok. Varsa belgeleriyle paylaşın görelim. Bari olanları korusaydınız.' değerlendirmesinde bulundu.