Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Bölgeye sevk edilen 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi ve 'TCSG-8' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 67 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.