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Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda 67 kaçak göçmen, yakalandı.

Ekleme: 8.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 8.12.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

67 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi ve 'TCSG-8' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 67 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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