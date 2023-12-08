Bolu Dağı'nda sis! Görüş mesafesi azaldı

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı, sis etkisi altında..Bolu Dağı'nda gece boyunca yağışlı havanın etkili oldu..D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Taşaltı, Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.Kara yolunun Bolu kesiminde ise sis, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde etkisini gösterdi.Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oldu.