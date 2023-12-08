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Antalya’da sağanak yağış Alanya ve Serik ilçelerinde etkili oldu

Antalya'nın Alanya ve Serik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yolda araçların ilerlemekte güçlük çektiği ilçelerde bazı evlerin bahçeleri ve seralar su altında kaldı.

Ekleme: 8.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 8.12.2023 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da sağanak yağış Alanya ve Serik ilçelerinde etkili oldu
Antalya'da etkili olan yağış gece saatlerinde Alanya ilçesinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Gece araçlar göle dönen yollarda gitmekte güçlük çekti. Onlarca işyeri sular altında kaldı. Sokaklarda mahsur kalanlar duraklara sığındı.

SERİK SULAR ALTINDA KALDI

Serik ilçesinde sabah saatlerinde kuvvetini artıran yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Serik ilçesi Merkez Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde rögarlardan taşan sular bir okulun önündeki sokağa doldu. Öğrencilerin okula gelişte zorlandığı yolda, bazı araçlar su birikintisinde mahsur kaldı. Araçlar çekiciler yardımıyla kurtarılırken, Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.

TARLALAR GÖLE DÖNDÜ

Kadriye Mahallesi 181. Sokak'ta da bazı evlerin bahçelerini su bastı. Serik Belediyesi itfaiye ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Belek- Kadriye turizm yolunda da yağmur suları birikti. Araçlarıyla oteller bölgesine gidenler zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri suların çekilmesini bekledi, bazı mahallelerde çilek seraları su altında kaldı. İlçede yağmur öğle saatlerine doğru şiddetini yitirdi.
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