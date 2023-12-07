KPSS'ye yönelik FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 yılında düzenlenen KPSS sınavında FETÖ evlerinde olduğu, bu evlerde hazırlandığı ve halen kamu görevlisi oldukları tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.