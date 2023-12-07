İkinci el araç alacaklar dikkat: 6 daha uzatıldı!

Ticaret Bakanlığınca 2'inci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete' yayımlandı.Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtları, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar, üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan satışa çıkarılamayacak.Yönetmelikte ayrıca, Ticaret Bakanlığının bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili olduğu da belirtildi.