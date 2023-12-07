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İkinci el araç alacaklar dikkat: 6 daha uzatıldı!

İkinci el araçların, sıfır fiyatlarından yüksek bir fiyatla satışa çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin yönetmelik 6 ay daha uzatıldı.

Ekleme: 7.12.2023 - 09:07 Güncelleme: 7.12.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
İkinci el araç alacaklar dikkat: 6 daha uzatıldı!
Ticaret Bakanlığınca 2'inci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete' yayımlandı.

Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtları, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar, üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan satışa çıkarılamayacak.

Yönetmelikte ayrıca, Ticaret Bakanlığının bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili olduğu da belirtildi.
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