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Hatay'da 50 tavuğu kayboldu! Gizemi güvenlik kamerası çözdü...

50’den fazla tavuğu ortadan kaybolan İsmail Akyüz, çiftliğine taktırdığı güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde tavuklarının tilki tarafından telef ettiğini fark etti.

Ekleme: 7.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 7.12.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da 50 tavuğu kayboldu! Gizemi güvenlik kamerası çözdü...
Hatay'ın Harbiye Mahallesi'nde arıcılık yapan İsmail Akyüz, çiftliğinde tavuk beslemeye başladı.

Hayvanları çok seven ve tavuklarının sayısını da artıran Akyüz, hayatının şokunu yaşadı. Hızla sayılarını artırdığı tavuklarının teker teker ortadan kaybolduğunu fark eden Akyüz, önce kedilerden şüphelenmeye başladı. Çözümü güvenlik kamerası taktırmakta bulan Akyüz, kamera kaydını izlediğinde gerçek ortaya çıktı.

Tilki, güvenlik kamerasına takıldı

Akyüz görüntülerde, çiftliğine tilkinin musallat olduğunu fark etti ve tavuğun canını kurtarmak için çabaladığı anlarla karşılaştı. Tavukların yaşam mücadelesi verdiği anları heyecanla izleyen Akyüz, sorunu köpek sahiplenerek çözdü.

'Daha sonra kamera takınca tilkinin tavuklarımı yediğini gördüm'

Görüntülerde; aracıyla çiftlikten ayrılmasıyla tilkinin çiftliğe geldiğini gözlemlediğini ifade eden Akyüz, “Tavuklarımın eksilmeye başladığını gözlemledim. Hızla sayıları eksilince nedenini merak ettim. İlk başta masum kedilerden şüphelendim. Daha sonra kamera takınca tilkinin tavuklarımı yediğini gözlemledim. Kamera görüntülerinde; arabayı burada bıraktığım zaman tilkinin gelmediğini, ben arabayı çalıştırdığım zaman gider gitmez tilkinin geldiğini gördüm. Böylece tilkinin çiftliğime musallat olduğunu gördüm” dedi.

'Köpeği buraya getirmemle kamerada görmez oldum'

Tilkinin tavukları kovaladığı görüntüde heyecan dolu anlar yaşadığını belirten Akyüz, '50'den fazla tavuğumu yedi. Maddiyattan ziyade benim için hobi olduğu için meblağı önemsemiyorum. Çözümü de bir köpek sahiplenmekte buldum. Tilki köpeğin kokusunu aldıktan sonra artık buraya yaklaşmamaya başladı.

Köpeği buraya getirmemle kamerada görmez oldum. Kameraya baktığımda tilkinin tavukları kovaladığı sahnede ben bile heyecanlandım. Biraz da kızdım tilkiye, büyük tavukların peşinde olduğunu gözlemledim. Tavukları ben burada olduğum zaman serbest bırakmaya başladım' ifadelerini kullandı.

Hatay'da 50 tavuğu kayboldu! Gizemi güvenlik kamerası çözdü...
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