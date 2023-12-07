  • USD: 28,88 - 28,93
  • EURO: 31,15 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fahrettin Koca: Gazze'den gelen 2 hastamızı kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekleme: 7.12.2023 - 12:06 Güncelleme: 7.12.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca: Gazze'den gelen 2 hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'den yeni hasta transferi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, şunları söyledi:

Şu ana kadar ülkemize 114'ü hasta 86'sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. 114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. İki hastamızı da maalesef kaybettik. Biri malign melanomu biri de yaygın metastazları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında, iki hastamızı kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor.

Bundan sonraki süreçte İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibinin yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ettiğini bildiren Koca, 'Önümüzdeki dönemde bizim temelde yapmak istediğimiz sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek. Bununla ilgili bir ekibimiz biliyorsunuz Gazze'de üç yerleşim yerini incelemişti, üç yerleşim yerinin de altyapı açısından çok uygun olmadığını gördük, dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah Sınır Kapısı'na daha yakın olan bu dördüncü noktanın uygun olacağını düşünüyoruz.' diye konuştu.

'20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor'

İsrail ve Mısır sağlık bakanlarıyla görüştüğünü ve bu konuda mutabık kaldıklarını aktaran Koca, şöyle devam etti:

Önümüzdeki günlerde sanırım altyapısı daha iyi olan bu alanda hızla sahra hastanesini kurma durumumuz söz konusu olacak, o durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme konusunda imkanımız olacak. 20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra hastanemizle birlikte onların da Gazze'ye geçişi söz konusu olacak.

Koca, Filistin'de bir çocuğun, tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrısının hatırlatılması üzerine, 'Bir değil, iki küçük kardeşimiz vardı. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza özellikle çağrıda bulunmuştu. İki çocuğumuza da yavrumuza da ulaştık. Adreslerine ulaştık onunla ilgili de iletişim halindeyiz.' bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Koca, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili adli süreç ve sendikalara ilişkin soruyu yanıtlarken hukuki sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil, esas tabip odalarında olmalıdır. Tabip odalarının ise amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır. Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum.
Meral Akşener’e kızdı İYİ Parti’den istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Yunanistan'a gidecek
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret mesajı! Tüm göstergeler olumlu gidiyor
Türkiye ekonomisi için 2024 yılını işaret ettiler: Çok hareketli olacak 100 milyar dolarlık yatırım çekebilir
Havacılıkta rekorlar yılı! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Son 21 yılda başarı öyküsü yazıldı
Teröristler inlerinde vuruldu! MSB duyurdu: İşte son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı
CHP’den Ankara’da gece vakti ağaç katliamı! Gezi’de ortalığı yakıp yıkan sözde çevreciler yine sessiz
Yılmaz Büyükerşen: Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday oldum
Bakan Tunç: BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti
İsrailli yetkililer itiraf etti: Resmen ayakta uyumuşlar
Selçuk Bayraktar 2025'i işaret etti: Bu bir ilk olacak! 'Biz dünyanın gittiği yere gitmiyoruz' diyerek duyurdu
Sıra PKK'nin siyasi ayağı HEDEP ile pazarlıkta! Ekrem İmamoğlu'nun son şansı: Özgür Özel gönüllü olacak
Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız
CHP'nin İzmir için planı: Muharrem İnce adaylık için yeşil ışık yaktı
ABD tutuştu! İsrail katliamlarından sıyrılma çırpınışı: 'Artık sürdüremeyiz' diyerek tarih verdiler
73 ilde MERCEK-7 operasyonu: 1264 şüpheli gözaltına alındı
Okmeydanı metrobüs durağında kaza: 1 yolcu yaralandı!
Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret zammı mesajı
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
Pink Floyd'un solisti Waters: Gazze soykırıma uğruyor
Polat çiftinin avukatı anlattı: Engin içerde namaza başladı, Dilan İnşirah Suresi'ni okuyor

Polat çiftinin avukatı anlattı: Engin içerde namaza başladı, Dilan İnşirah Suresi'ni okuyor

Evlenmek isterken hayatının şokunu yaşadı: 102 bin lira ve 50 gram altınından oldu

Evlenmek isterken hayatının şokunu yaşadı: 102 bin lira ve 50 gram altınından oldu

Ehliyette yaş sınırları değişiyor! Artık ehliyet 16 yaşından itibaren alınabiilecek

Ehliyette yaş sınırları değişiyor! Artık ehliyet 16 yaşından itibaren alınabiilecek

Araç sahipleri dikkat: Motorindeki indirim pompaya yansıdı

Araç sahipleri dikkat: Motorindeki indirim pompaya yansıdı

Google tanıttı: Şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka!

Google tanıttı: Şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka!

Hatay'da 50 tavuğu kayboldu! Gizemi güvenlik kamerası çözdü...

Hatay'da 50 tavuğu kayboldu! Gizemi güvenlik kamerası çözdü...