19 yılla aranan şüpheli İzmir Güven timlerine yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suça ve suçluya göz açtırmıyor. Karabağlar bölgesinde çalışma yürüten Güven timleri 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve uzun süredir yakalanamayan M.G. isimli şüpheliyi yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçluyla olan mücadelelerinin vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini, suç ve suçluya göz açtırmayacaklarını belirtti.