Tunceli'de kar yağışı: Yollar kapandı, ekipler harekete geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak' uyarısının ardından Tunceli'de 2 gündür etkili olan sağanak, merkeze bağlı yüksek kesimlerde ve Pülümür ilçesinde yerini kara bıraktı.YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜKar yağışı ile Pülümür ilçe merkezi ve Pülümür-Erzincan yolu, beyaza büründü.Belediye ekipleri ilçe merkezindeki karı temizlerken, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.