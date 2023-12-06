Premier Lig yine rekor kırdı: Tam 245 milyar TL

İngiltere Premier Ligi yayın ihalesi 4 yıl için tam 6.7 milyar sterlinlik (245 milyar TL) bir ücretle sahiplerini buldu.İngiltere Premier Ligi yayın hakları rekor bir ücretle satıldı. Yapılan ihaleyi yayın kuruluşları Sky Sports ile TNT Sports, tam 6.7 milyar sterlinlik (245 milyar TL) teklifle kazandı. İhaleyi kazanan şirketler Premier Lig'in 2025 yılından itibaren 4 yıllık yıllık yayın haklarını elde etti.İhale sonucuna göre ABD'li Comcast'a ait İngiliz yayın kuruluşu Sky, en az 215 maçı canlı olarak yayınlayabilecek. ABD'li Warner Bros Discovery ile köklü İngiliz futbol yayıncısı BT Group arasındaki yeni ortak girişimi olan TNT Sports ise cumartesi öğleden sonra oynanacak maçlar da dahil olmak üzere en az 52 karşılaşmayı canlı olarak yayınlayabilecek. İngiliz ulusal yayın kuruluşu BBC ise ihale sonucunda karşılaşmaların önemli anlarını yayınlama hakkına sahip oldu. Sky CEO'su Dana Strong, her sezon oynanan yaklaşık 80 maçı canlı yayınladıklarını söyledi.Hali hazırda 20 maçı yayınlama hakkına sahip olan ABD'li internet devi Amazon'un ise ihaleye teklif vermediği öğrenildi. Amazon'a yakın kaynaklara göre şirketin Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarını İngiltere'de yayınlamaya odaklanacağı ifade ediliyor. Ünlü iş insanı Len Blavatnik'in desteklediği spor yayıncısı DAZN de, daha önce Premier Lig'de yayın yapma isteğini dile getirmesine karşın ihale sonucu herhangi bir hak elde edemedi.Yapılan ihalede ortaya çıkan rakam ise kazanç Premier Lig'in konumunu perçinlemiş durumda. Diğer büyük liglerdeki yayın ihaleleri Premier Lig ile karşılaştırıldığında düşük miktarlarla sonuçlandı. Örneğin İtalya futbol ligi Serie A'nın yurt içi hakları, spor yayın grubu DAZN ve Warner Bros Discovery'e 1 milyar eurodan daha büyük bir bedele satıldı. Fransa'da Ligue 1 ihalesi ise gelen tekliflerin düşük kalması nedeniyle yeniden yapılmak üzere iptal edilmişti.Premier Lig, elde ettiği gelir açısından Amerikan futbolu ligi NFL, ABD beyzbol ligi MLB ve ABD basketbol ligi NBA'den sonra en pahalı dördüncü spor ligi konumunda. Transfermarkt sitesindeki bilgilere göre Premier Lig kulüplerinin toplam değeri ise 11 milyar doları aşıyor. Bu da organizasyonu Avrupa'nın en pahalı ligi yapmakta. Ülke puanına katkı açısından da Premier Lig Avrupa'da birinci sırada.