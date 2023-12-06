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Devlet Bahçeli: İsrail'in asıl hedefi Türkiye'dir Kudüs bozkurtları göreve hazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapan terör devleti İsrail'in asıl amacının Türkiye olduğunu belirterek "Kurulması hedeflenen büyük İsrail devleti projesine göre Nil’den Fırat’a kadar sözde vaat edilmiş topraklara sahip olmak istiyorlar. Bu hedefin nihai aşaması da Türkiye’dir" dedi. Bahçeli, İsrail istihbaratının "Türkiye'deki Hamaslıları da öldüreceğiz" açıklaması için de "Türkiye’de suikast planlayan casuslar doğduklarına pişman edilmelidir." açıklamasında bulundu. Kudüs bozkurtlarının göreve hazır olduğunu belirten Bahçeli "Nitekim kahramanlar ihtiyaç hasıl olursa Zeytin Dağı’ndan Kudüs’e bakmasını, Gazze’deki bebekleri cesaretleriyle muhafaza etmesini bileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: İsrail'in asıl hedefi Türkiye'dir Kudüs bozkurtları göreve hazır
Ekleme: 6.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 6.12.2023 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Devlet Bahçeli: İsrail'in asıl hedefi Türkiye'dir Kudüs bozkurtları göreve hazır
Terör devleti İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 16 bin 248'e yükseldi.

Siyonistlerin katliamına en sert tepkiyi gösteren liderlerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in asıl hedefinin Gazze Şeridi’ni Filistinlilerden temizlemek olduğunu belirterek 'vadedilmiş topraklar' hedefine dikkat çekti.

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, "Bu hedefin nihai aşaması da Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.
Netanyahu ve yönetiminin Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiğini belirten Bahçeli, "Gönderilen binlerce dilekçenin peşi bırakılmamalı. Netanyahu tıpkı Sırp General Ratko Mladiç gibi ömür boyu hapse mahkûm edilmeli" dedi.

"Asıl hedefleri Türkiye"
İsrail’in temel amacının Gazze’nin ve Batı Şeria’nın Filistinlilerden arındırılması olduğunu belirten Bahçeli, "Meselenin can alıcı noktası da büyük İsrail devletinin kurulma projesidir. Nil’den Fırat’a kadar sözde vaat edilmiş topraklara hâkimiyet kurmak, İsrail’in inanç bazlı ve tarihi arka planı olan bir hedefidir. Bu hedefin nihai aşaması da Türkiye’dir" diye konuştu.

"Hamas halkını savunuyor"
Türkiye’nin Hamas’a bakışını eleştirenlere tepki gösteren Bahçeli, “ABD önce sırtını sıvazlayıp üstümüze saldığı teyitli ve tescilli terör örgütlerinin hesabını versin. PKK-PYD-YPG-FETÖ’yü kim himaye ediyor? Bize göre Hamas halkını savunuyor. Terör örgütü arayanlar, elini tutup silah ve mühimmat verdiği bölücü hainlere bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Zalimin karşısında mazlumun yanındayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistinli kardeşlerimize tercüman olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Türkiye haktan ve hakikatten yanadır. Zalimin karşısında, mazlumun yanındadır. İsrail-Filistin arasında iki devletli bir çözümden başka seçenek yoktur. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şarttır” açıklaması yaptı.

"Gönüllü Kudüs Bozkurtları göreve hazır"
Bahçeli, "Adına ister Gönüllü Kudüs Sevdalıları densin, isterse de Gönüllü Kudüs Bozkurtları, zulmün karşısındadır, nitekim kahramanlar ihtiyaç hasıl olursa Zeytin Dağı’ndan Kudüs’e bakmasını, Gazze’deki bebekleri cesaretleriyle muhafaza etmesini bileceklerdir. Bu sözlerimden kim ne anlamak istiyorsa onu anlasın. İlk kıblemizin şerefini korumak yeri gelirse görevimizdir. Buna da hazırız" dedi.

"Doğduklarına pişman edilmelidir"

İsrail istihbarat örgütü başkanının "Türkiye'deki Hamaslıları da öldüreceğiz" sözlerine tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Son günlerde, Mossad’ın Türkiye’deki Hamas üyelerine örtülü operasyon yapacağı iddialarını dikkatle analiz ve takip etmek, eğer böylesi bir teşebbüs olursa da karşılıksız ve cevapsız bırakmamak için bütün tedbirleri almak güvenliğimiz ve iç huzurumuz açısından mecburiyettir. Türkiye’de suikast planlayan casuslar doğduklarına pişman edilmelidir." ifadelerini kullandı.
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