Baskan Usta, 35. Geleneksel Suriçi Bulusmasi'na Ev Sahipligi Yapti

35. Geleneksel Suriçi Bulusmasi, Gaziosmanpasa Belediye Baskani Hasan Tahsin Usta’nin ev sahipliginde, AK Parti Genel Baskan Yardimcisi ve Trabzon Milletvekili Mustafa Sen’in katilimlariyla gerçeklestirildi.

Suriçi Grubu’nun her yil düzenledigi 35. Geleneksel Suriçi Bulusmalari, Gaziosmanpasa’nin ev sahipliginde düzenlendi.



Programa AK Parti Genel Baskan Yardimcisi ve Trabzon Milletvekili Mustafa Sen, Gaziosmanpasa Kaymakami Iskender Yönden, Belediye Baskani Hasan Tahsin Usta, siyasi parti temsilcileri ile Suriçi Grubu Dernegi yönetimi ve üyeler katildi.







"Tam bagimsiz Türkiye’nin yolu güçlü bir Istanbul’dan geçiyor"



Programda konusan AK Parti Genel Baskan Yardimcisi Mustafa Sen, Türkiye Yüzyili’nin önemine deginerek, "Güçlü ülkeler güçlü sehirlerle var olur. Güçlü sehirleriniz yoksa güçlü ülke olamazsiniz. Bizim Türkiye Yüzyili’nda gayemiz, tam bagimsiz güçlü ve büyük Türkiye’dir. Sözü güçlü ve etkili Türkiye’dir. Türkiye Yüzyili budur. Tam bagimsiz Türkiye’nin yolu güçlü bir Istanbul’dan geçiyor. Önümüz seçim. Güçlü Istanbul lazim bize" dedi.







"Türkiye’nin yerinde en büyük kentsel dönüsümünün yapilmasina gayret ediyoruz"



Gaziosmanpasa Belediye Baskani Hasan Tahsin Usta ise, "Türkiye Yüzyili ugruna gece gündüz demeden, her türlü zorluga gögüs geren, arkasinda milletin dua ve destekleriyle bugüne kadar Türkiye’yi karaya oturtmayan Cumhurbaskanimiza ne kadar tesekkür etsek azdir. Elbette onun mihmandarliginda bizler de bölgemizde, sehrimizde, siyasetimizde gayret sarf etmeye çabaliyoruz. Türkiye’nin yerinde en büyük kentsel dönüsümünün yapilmasina gayret ediyoruz" diye konustu.



