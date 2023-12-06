Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:-Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim.-Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.