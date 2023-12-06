Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa etti.
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
-Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim.
-Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.