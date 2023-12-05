Deprem bölgesinde ücretsiz tedavi süresi uzatıldı

Bakan Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların sıkıntılarını gidermenin, yaşamlarını daha kolay hale getirmenin en önemli gündem maddelerinden olduğunu belirterek, sağlığa erişimde yapılan uygulamalara ilişkin açıklama yaptı.Işıkhan, afet bölgesinde yaşayan vatandaşlar için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde:'Kurumla sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacaktır.Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulaması kaldırıldı.'