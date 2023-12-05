CHP'li Özgür Özel'den ittifakı reddeden İYİ Parti'ye yanıt! Akşener'e 'toplumsal taban'lı rest

Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP - İYİ Parti hattında sular durulmuyor.'Kaybedeceğiz' endişesine kapılan CHP, Meral Akşener ve İYİ Parti'nin kapısını arşınladı. 'Ablam' dediği Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüşen Özgür Özel ittifak davetine yineledi. Akşener, CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü. Gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.Meral Akşener seçimlere tek başlarına gireceklerini ilan etti.Linç girişimi Vol.2 CHP yandaşlarının hedefinde İPi koparan Meral Akşener varİYİ Parti'nin CHP ile işbirliğini reddetmesinin ardından CHP yandaşları Meral Akşener'i hedefe koydu. İmamoğlu yandaşı İsmail Küçükkaya, 'İYİ Parti kapısına kilit vurulacak hale gelecektir' dedi. Küçükkaya gibi Ekrem İmamoğlu yandaşı Deniz Zeyrek ve CHP yandaşı Merdan Yanardağ da Akşener'e yüklendi.Akşener'in CHP'ye ihanet ettiğini savunan Merdan Yanardağ parti sözcüsü Kürşad Zorlu'ya da 'trol' dedi.İYİ Partili Turhan Çömezden Meclis odasında at pazarlığı itirafı! CHP ile ipleri koparan ilke değil inat: Somut teklif alamadıkİYİ Parti ve Akşener'in 'müstakil seçim' kararını CHP'den somut bir teklif ve çıkar elde edemedikleri için aldığı kulislerde konuşuluyor. Takvim.com.tr, yerel seçimlere giderayak CHP - İYİ Parti hattındaki 'at pazarlığı'na dikkat çekmiş, tarafların 'el yükseltme' hamlelerini detaylarıyla takip etmişti.İYİ Partili kurmayların 'Oya göre iş birliği yapalım, CHP ile pazarlık payı yüksek bir müzakere yapalım' söylemlerini de hatırlamakta fayda var.Gelinen bu noktada ittifakın kurulamaması Akşener ve İYİ Parti'nin 'ilke'li duruşundan değil, inada dönen pazarlık sonucu umulan sonucun alınamamasından kaynaklı olduğu gün yüzüne çıktı.Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin müstakil seçim kararına CHP'den ilk yanıt geldi.Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeye değinen Özel, 'Yerel seçimde iş birliğini savundum. 'Ne teklif ediyorsunuz?' diye sordular. Masa kuralım iş birliği yapalım dedim' ifadelerini kullandı.Seçimlere 'müstakil' girme kararı alan İYİ Parti'yi 'eski dost' olarak tanımlayan Özgür Özel, 'Eski dosttan düşman olmaz! İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti İYİ insanların partisidir, çağdaş insanların partisidir' dedi.Bu sözlerin ardından 'Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız' diyerek Akşener'e 'ittifak yoksa toplumsal taban var' resti çekti.