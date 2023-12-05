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ABD'de utanç verici açıklama! 'İsrail'in sivil öldürdüğüne dair kanıt göremedik'

Gazze'de binlerce masum sivili katleden Siyonist İsrail'e ABD'den bir skandal destek daha. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada Gazze'de katil İsrail'in sivil öldürdüklerine dair bir kanıt göremediklerini söyledi.

ABD'de utanç verici açıklama! 'İsrail'in sivil öldürdüğüne dair kanıt göremedik'
Ekleme: 5.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 5.12.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
ABD'de utanç verici açıklama! 'İsrail'in sivil öldürdüğüne dair kanıt göremedik'
Katil İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırıma gözü kapalı olarak destek veren ABD son yaptığı açıklama ile Filistindeki insan katliamını umarsamadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller İsrail'in kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğüne dair bir delil görmediklerini de savunarak utanç veren bir açıklamaya imza attı.

Miller, abluka altındaki Gazze'de serbest haberci olarak görev yaparken 1 Aralık'ta İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Muntasır es-Savvaf için, 'Öncelikle tüm teşkilatınıza ve tabii ki ailesine başsağlığı diliyorum.

Herhangi bir gazetecinin ölümünü öğrenmek bizi her zaman derinden üzmüştür.' dedi.

Gazetecilerin her savaş bölgesinde olduğu gibi en tehlikeli koşullar altında olağanüstü işler yaptığını dile getiren Miller, bu çatışmada binlerce sivil ile gazetecilerin öldürülmesini 'trajedi' olarak niteledi.

Miller, İsrail hükümetinin saldırılarında gazetecileri hedef aldığına dair hiçbir bilgisi olmadığını söyleyerek, bu konuda, İsrailli ortaklarıyla görüşmeye ve bölgede durumu izlemeye devam edeceklerini aktardı.

İsrail'in, Hamas ile varılan 'insani ara'nın sona ermesinin ardından tekrar başlattığı hava saldırıları için de Miller, bu saldırılarda sivil kayıpların görülmeye devam edeceğini belirterek 'Bu ne yazık ki tüm savaşlar için geçerli.' ifadesini kullandı.

SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR KANIT YOK

Miller, ilk haftalarda çok fazla Filistinlinin öldürüldüğünü düşünmenin bir sır olmadığını belirterek, 'İsrail'e uluslararası insani hukuka uymaları ve sivil kayıpları en aza indirmeleri konusundaki beklentimizi açıkça ifade ettik.

Gazze'nin kuzeyinde olanın güneyde tekrarlandığını görmek istemiyoruz.' şeklinde konuştu

İsrail'in sivil kayıpları azaltmak için, insanların, çatışmasızlık bölgeleri olarak belirlediği Gazze'deki Birleşmiş Milletlere (BM) ait tesislere gitmelerini istediğini söyleyen Miller, 'Yani bu gördüğümüz bir gelişme. En azından planlarında bir niyet var ve bunun gerçekte nasıl uygulandığını göreceğiz.' dedi.

Miller, İsrail'in kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğüne dair bir delil görmediğini de savunarak, bununla birlikte çok fazla sivilin öldürüldüğünü ve İsrail'in sivilleri korumak için ek adımlar atması gerektiğini kaydetti.
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