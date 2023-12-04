Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok bölgesinde hissedildi ve o anlarda Google deprem uyarı sistemi aracılığıyla birçok kullanıcıya bildirim ulaştı. Ancak, bu bildirimleri alamayan bazı kullanıcılar, Google deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl aktif edileceğini merak ediyor. Peki iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir? İşte Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl aktif edilir...

Google altyapısıyla geliştirilen deprem uyarı sistemi, dünya genelindeki depremleri tespit ederek kullanıcılara anlık uyarılar gönderen bir yazılımdır. Bu sistem, Android ve iOS tabanlı telefonlarda ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Özellikle deprem anında kullanıcılara zaman kazandırmak amacıyla tasarlanan bu uygulama, Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok kişinin dikkatini çekmiş ve Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını anlamak isteyen birçok kişi tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Peki iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir? İşte Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl aktif edilir...Hayati uyarı bildirimleri genellikle telefonlarda varsayılan olarak açık gelir. Ancak, Android ve iPhone (iOS) cihazlarında hayati uyarı bildirimlerini açma ve kapatma işlemleri arasında bazı farklılıklar bulunabilir. İşte her iki platformda hayati uyarı bildirimlerini yönetmek için yapmanız gerekenler:1- Ayarlar uygulamasını açın.2- Bildirimlere tıklayın.3- Ekranın en aşağısına inin.4- Hayati uyarı bildirimi sekmesini açın ya da kapatın.Android hayati uyarı bildirimi kapatma/açma şu şekilde yapılmaktadır;1- Telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın.2- Arama barına 'acil durum yazın'.3- Gelen sonuçlardan 'güvenlik ve acil durum' ekranına tıklayın.4- Açılan ekrandan 'kablosuz acil durum uyarıları' kısmına tıklayın.5- Buradan hayati uyarı bildirimlerini açıp kapatabilirsiniz.