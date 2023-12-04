  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,44 - 31,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok bölgesinde hissedildi ve o anlarda Google deprem uyarı sistemi aracılığıyla birçok kullanıcıya bildirim ulaştı. Ancak, bu bildirimleri alamayan bazı kullanıcılar, Google deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve nasıl aktif edileceğini merak ediyor. Peki iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir? İşte Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl aktif edilir...

Ekleme: 4.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 4.12.2023 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?
Google altyapısıyla geliştirilen deprem uyarı sistemi, dünya genelindeki depremleri tespit ederek kullanıcılara anlık uyarılar gönderen bir yazılımdır. Bu sistem, Android ve iOS tabanlı telefonlarda ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Özellikle deprem anında kullanıcılara zaman kazandırmak amacıyla tasarlanan bu uygulama, Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok kişinin dikkatini çekmiş ve Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını anlamak isteyen birçok kişi tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Peki iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir? İşte Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda nasıl aktif edilir...

İPHONE, ANDROİD, GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ TELEFONLARDA NASIL AÇILIR?
Hayati uyarı bildirimleri genellikle telefonlarda varsayılan olarak açık gelir. Ancak, Android ve iPhone (iOS) cihazlarında hayati uyarı bildirimlerini açma ve kapatma işlemleri arasında bazı farklılıklar bulunabilir. İşte her iki platformda hayati uyarı bildirimlerini yönetmek için yapmanız gerekenler:

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

iPhone hayati uyarı bildirimi kapatma/açma şu şekilde yapılmaktadır;

1- Ayarlar uygulamasını açın.
2- Bildirimlere tıklayın.
3- Ekranın en aşağısına inin.
4- Hayati uyarı bildirimi sekmesini açın ya da kapatın.

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

Android hayati uyarı bildirimi kapatma/açma şu şekilde yapılmaktadır;

1- Telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın.
2- Arama barına 'acil durum yazın'.
3- Gelen sonuçlardan 'güvenlik ve acil durum' ekranına tıklayın.
4- Açılan ekrandan 'kablosuz acil durum uyarıları' kısmına tıklayın.
5- Buradan hayati uyarı bildirimlerini açıp kapatabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Fenomenler şimdi yandınız! Maliye'den çifte kıskaç...
ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...
İstanbul'da hissedilen deprem!
TÜİK Kasım 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Özgür Özel: HEDEP'in randevu talebini bekliyoruz
Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü
Başkan Erdoğan Filistin diplomasisi! 'Gazze için kalıcı barış' gündemiyle Katar'a gidiyor
PKK'ya darbeler devam ediyor! 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz
AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'
İBB Başkanlığı’na aday olan Bülent Kerimoğlu 6’lı masayı ve Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu
Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Kabul edilemez
TBMM'de mesai yoğun gündemle başlıyor
Katliamcılar birbirine düştü: Gazze kasabı Netanyahu'yu küplere bindiren olay
İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!
Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak?
Başkan Erdoğan çok net konuştu: Seçil Erzan, Dilan Polat ve fenomenler ile ilgili açıklama!
Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

İzmirlileri şaşırtan keşif: Üst üste kurulmuş 10 köyün içinden çıktı! Tarihi 8 bin 200 yıl öncesine dayanıyor

İzmirlileri şaşırtan keşif: Üst üste kurulmuş 10 köyün içinden çıktı! Tarihi 8 bin 200 yıl öncesine dayanıyor

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

Kalın kıyafetleri giyme zamanı! Büyük sıcaklık düşüşü... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Aralık hava durumu

Kalın kıyafetleri giyme zamanı! Büyük sıcaklık düşüşü... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Aralık hava durumu

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'