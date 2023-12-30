Elazığ'da deprem! 4.2 büyüklüğünde sallandı

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor.Depremin etkilendiği 11 ilde hissedilir düzeyde artçı depremler sürüyor.Son olarak Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken bir deprem daha meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'daki depremi duyurdu.AFAD, saat 16.26'da 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.Afetin derinliği ise 9 kilometre olarak açıklandı.Depremin merkez üssü olarak Merkez işaret edildi.