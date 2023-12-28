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Manisa'da 3 kadın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Saruhanlı ilçesinde, 38 yılda 2 resmi nikahlı eşini koronavirüs tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildikten sonra ise birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi öldürüp gömen Necati Akpınar, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 28.12.2023 - 17:31 Güncelleme: 28.12.2023 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da 3 kadın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbetManisa'da filmlere konu olacak kadar korkunç olaylar silsilesi 2022 yılının Aralık ayında ortaya çıktı.

Saruhanlı ilçesinde yaşayan Alev Sevindik, geçen yıl 31 Aralık saat 02.00 sıralarında eşiyle Saruhanlı Polis Merkezi'ne gidip babası Necati Akpınar'ın, birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'nin cesedini İstasyon Mahallesi'ndeki evinin 50 metre ilerisindeki metruk bir eve gömdüğünü ihbar etti.

Polis cesedi çukurda buldu

İhbarla, bölgeye gelen polis ekipleri, metruk evde geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmada polis, çukurda Menekşe'nin cesedine ulaştı.

Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mutlu Menekşe, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilirken, dini nikahla birlikte yaşadığı Necati Akpınar ise gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akpınar, tutuklandı.

Bir eşini bıçakla diğerini ütüyle öldürdü

Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ise ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Akpınar'ın 2020 yılında Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, olaydan yaklaşık 1 ay önce de Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

Mutlu Menekşe için Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca yapılan otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Menekşe'nin vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar, çeşitli morluklar, omurunda kırık, beyninde kanama ve böbrek ile akciğerinde enfeksiyon tespit edildi. Menekşe'nin işkenceyle öldürüldüğü, otopsi raporuyla kanıtlanırken, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 kadının katili Necati Akpınar için hazırlanan iddianame tamamlandı.

Akpınar, 'Eziyet çektirerek kasten öldürme' suçuyla hakim karşısına çıktı. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız, eski kocası Muhterem Yıldız ve ailenin avukatı Yalçın Arcak katıldı. Necati Akpınar ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Kırıkkale'deki cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

"Çukura gömdüm eve gitti uyudum"

Necati Akpınar, birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi öldürdüğünü kabul etmedi. Mutlu Menekşe'nin hasta olduğunu, sürekli hastaneye gittiğini anlatan Necati Akpınar, "Kendisinin sağlık sorunları vardı. Olayın yaşandığı gün, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' dedi. Akşamüstü eve geldiğimde aynı bıraktığım gibi buldum. Seslendim, cevap vermedi. Yan yatırdım, yüzü morarmıştı. Kızımı çağırdım, kızım 'Eski sabıkalısın, sana kimse inanmaz cesedi göm' dedi. Vücudundaki yanıklar banyoda düştüğünde sıcak suyun altında olmuştu ama morluklardan haberim yoktu.

Kızım, 'Suç senin üstüne kalır' deyince ne yapacağımı bilemedim. Daha önceden açılmış su çukuru vardı, oraya götürmeye karar verdim. Kızım da bana yardım etti. El arabasıyla götürdüm, çukura koyarken kafası çarptı, boynunun üstüne düştü. Çukura yatırdım, üstünü kapattım. Eve gittim, uyudum. Benim bu kadını öldürmek için bir sebebim yok" dedi.

Mutlu Menekşe'nin neden öldüğünü bilmediğini savunan Necati Akpınar, Adli Tıp raporlarında yer alan 'eziyet' ve 'darp' iddialarına yönelik, "Raporu kabul etmiyorum. Düşmüş, yaralanması bundan olabilir. 2020 yılında Covid-19'dan dolayı hapishaneden çıktım. Maddi durumum da iyi. Daha bir cezamı bitirememişken, başka birini öldürmem için bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

"Anneme ulaşamadım"

Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız da Necati Akpınar'dan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezayı almasını istedi. Gaye Yıldız, "Annem bana bir kişinin yanında çalışacağını, yemeklerini yapacağını söyledi. Beni de çağırdı, gitmedim. Ama annem bu adamın yanına gittikten sonra telefonu sürekli kapalıydı. Sürekli hastaydı, hastaneye gittiklerini söylüyordu ama kayıtlara göre sadece Saruhanlı Devlet Hastanesi aciline 3 kez giriş yapılmış. Anneme bu sürede hiç ulaşamadım. Telefonu da sürekli kapalıydı" dedi.

Ailenin Avukatı Yalçın Arcak ise Necati Akpınar'ın kendisini kurtarmaya yönelik beyan verdiğini savundu. Necati Akpınar'ın telefon kayıtlarını mahkemede okuyan Arcak, sanığın Mutlu Menekşe'ye hakaret ettiğini ve aşağılayıcı sözler söylediğini belirtti.

"Babamdan korkuyorum"

Tanık olarak duruşmaya katılan Necati Akpınar'ın kızı Alev Sevindik, babası nedeniyle tanıklık yapmaktan korktuğunu söyledi.

Duruşma sırasında ayrı bir odada konuşan Sevindik, "Gittiğimde babam, 'Ben yapmadım' dedi. 'Ambulansı arayalım' dedim ama daha önce iki kadını öldürdüğü için 'İnanmazlar' dedi. Daha sonra zaten babamı ihbar ettim. Kadın zaten bir haftadır yatıyordu, vücudundaki yanıklardan ve morarmalardan dolayı vücudunda darp izleri vardı. 'Bunu götüreceğiz, gömeceğiz yardım edeceksin' dedi. Benim için annemi öldüren kişinin yanında olmak hiç kolay değil. Yanında olmasam kardeşlerime, çocuklarıma bulaşacak. Yanına gelip gitmesem onlara sarabilir" ifadelerini kullandı.

"Ben kadın düşmanı mıyım?"

Davada mütalaasını veren Savcı, Necati Akpınar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından son savunmasını yapan Necati Akpınar, "Yanıma yüzlerce kadın geldi gitti. Niye başımı belaya sokayım? Niye öldüreyim, ben kadın düşmanı mıyım? Akıl, mantık işi değil öldürmek. Kadını öldürmek için herhangi bir sebebim yok. Benim suçum yok, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Necati Akpınar'ın son sözlerinin ardından mahkeme heyeti karar için ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti tarafından karar açıklandı. Necati Akpınar'a 'kadına karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, 'iyi hal' ve 'takdir indirimi' de uygulanmadı.

"Kızının ceza alması istendi"

Duruşma sonrası açıklama yapan Mutlu Menekşe'nin ailesinin avukatı Yalçın Arcak, "Günışığı görmemesi için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız" dedi.

Mutlu Menekşe'nin duruşma için Kars'tan gelen kızı Gaye Yıldız, "Bugün buraya başka kadınlar ölmesin diye geldim. İnşallah bu adam gibi kızının da ceza alsın istiyorum" ifadelerini kullandı. Mutlu Menekşe ile 10 yıl evli kalan eski kocası Muhterem Yıldız da Afyon'dan duruşmaya geldi. Muhterem Yıldız, "Kızı babasıyla bir olup Mutlu'yu öldürdü. Bu kız halen daha kamuda çalışıyor. Babasına yardım eden kızının da en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" diye konuştu.
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