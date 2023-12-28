İstanbullunun çilesi! Seyir halindeki metrobüs durağa varmadan bozuldu

İstanbul'da ulaşımdan zamlara birçok alandaki hizmet büyük tepki çekiyor.CHP yönetimindeki İBB'nin ulaşım araçlarına bakım ve onarım yapmaması, vatandaşları sıkça mağdur ediyor. Hemen her gün işe ve okula gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan halk, araçların arızalanmasıyla yolda kalıyor.Bunun bir örneği de bugün yaşandı. En fazla tercih edilen araçlar arasında yer alan metrobüs, bu sabah saatlerinde durağa varmadan arızalandı.Yolcular araçtan indirilerek yürüyerek durağa ulaştı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca tepkiler de beraberinde geldi. Vatandaşlar İBB yönetiminde yönelik eleştirilerde bulundu.