2024 Yeni kimlik, pasaport, ehliyet... Yeni dönem başladı! İşte fiyatlar

2024 yılına sayılı günler kaldı...Yeni yılla birlikte birçok alanda uygulanacak zamlarla fiyatlar güncellenecek.Resmi Gazete'de yayınlanan yeniden değerleme oranı ile birlikte değerli kağıtlardan alınacak ücret de belli oldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlara yaklaşık yüzde 58,46 zam geldi.İşte 2024 fiyatları şu şekilde:Noter kağıdı ve beyanname için 55 TL'den 87 TL'ye, protesto ve resen senetlerde 110 TL'den 174 TL'ye, pasaportlarda 501 TL'den 790 TL'ye, kimlik kartlarında 83 TL'den 130 TL'ye, sürücü belgelerinde 624 TL'den 990 TL'ye, banka çeklerinde her bir yaprak için 33 TL'den 55 TL'ye yükseltildi.Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.